اجتماع بين سوداكال والفاروق بشأن قناة المريخ

التأم اجتماع أمس”الأربعاء بحسب السودانى ” بين رئيس نادي المريخ، آدم عبد الله سوداكال، ومدير قنوات”تاسيتي” محمد عمر الفاروق تمّ التأمين فيه بضرورة الالتزام بالعقد الموقّع بين الطرفين،وعدم التصرف في أسهم قناة المريخ دون الرجوع لمجلس الإدارة.

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وطالب رئيس المريخ بضرورة الارتقاء بالقناة لتصبح كما نظيراتها بتجهيز استديوهات وفقًا لما نصّ عليه العقد.

وفي المقابل، كشف مالك قنوات تاسيتي، محمد عمر الفاروق عن التجربة الأولى التي مرّ عليها عام منذ إنطلاق بث قناة المريخ، وأضاف” لم تكن الانطلاقة بالصورة المطلوبة نسبةً لصعوبات عديدة ولكن سنمضي إلى الأمام ونعد بعدم التصرّف في أسهم القناة دون الرجوع إلى مجلس المريخ”.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )