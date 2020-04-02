أزمة في بورتسودان بسبب سفينة تحمل جنود

اعلن قيادي بالمبادرة الشعبية لمكافحة “كورونا”، بمدينة بورتسودان، عن التحفظ على إنزال سفينة قادمة من دولة مجاورة، تحمل (700) من الجنود السودانيين؛ الذين كانوا في مهمات خارجية.

وقال القيادى بالمبادرة، كرار عسكر، بحسب صحيفة مصادر إنهم وبالتعاون مع السلطات البحرية والجهات الصحية ببورتسودان رفضوا إنزال الجنود إلا باتباع الإجراءات الصحية للقادمين من الخارج المحددة بـ(14) يوماً؛ المعتمدة من منظمة الصحة العالمية كحجر صحي الزامي لكل القادمين من الدول الموبوءة.

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وكشف عسكر، عن اتصالات تمت للضغط على سلطات ولاية البحر الأحمر والبحرية لخرق النظام الصحي، وتهديد سلامة سكان الولاية، منوهاً إلى تدخل شخصيات في مجلس السيادة، وتوجيهها بإنزال السفينة فوراً، والسماح لركابها بالدخول دون مراعاة للضوابط الصحية المعتمدة من لجنة الطوارئ الصحية المركزية والولائية.

وناشد كرار، جميع المهتمين ولجنة الطوارئ الصحية ومنظمات المجتمع المدني للاصطفاف ومنع الكارثة، وحمّل مجلس السيادة مسؤولية المخاطر الناجمة عن استخدامه لسلطات تهدد صحة المواطنين.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )