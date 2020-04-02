وكيل لاعب الهلال أطهر الطاهر : أندية القمة في مصر ترغب في ضمه

أكد أحمد عثمان وكيل اللاعب السوداني أطهر الطاهر أحد نجوم نادي الهلال السوداني أن هناك تواصل عن طريق وكلاء لاعبين وشركات تسويق لضم اللاعب إلى أندية القمة في مصر.

وفي تصريحات لقناة “النهار” قال وكيل اللاعب :”تلقيت اتصالات كثيرة من وكلاء لاعبين وشركات تسويق ومدربين من أجل طلب انتقال أطهر الطاهر إلى أندية القمة في مصر الموسم المقبل”.

وينتهي تعاقد اللاعب أطهر الطاهر في غضون شهر مثلما أشار وكيل أعماله، حيث أشار أحمد عثمان إلى أن لاعب الهلال السوداني الآن يُعد لاعباً حُراً.

وأضاف عثمان :”هناك نادي من مصر تواصل معي لضم أطهر لكننا لم نتوصل لاتفاق مادي وانتهت المفاوضات في النهاية، لكن تركيزنا فقط على أندية القمة المصرية”.

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وبحسب موقع “يلاكورة “رفض عثمان الحديث عن هوية الأندية التي تتفاوض معه لضم أطهر قائلاً :”التفاوض عن طريق وكلاء فقط، ليس لدينا عرض رسمي حتى الآن، لذلك نتحفظ على ذكر اسم الأندية، لا نستطيع النفي أو التأكيد الآن”.

وأتم وكيل أطهر الطاهر :”لدينا عروض من المغرب وتونس، لكن اللاعب يٌفضل الانتقال إلى أندية القمة في مصر لأنه سيشعر كأنه في بلده السودان تماماً عندما يلعب في الدوري المصري”.

الخرطوم : (أخبار الخليج 365)