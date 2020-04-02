وزير الدولة بالخارجية: أخضع لحجر صحي

أعلن وزير الدولة بوزارة الخارجية السودانية عمر قمر الدين عن وضع نفسه في العزل الصحي بعد ما تبيّن أنّه قابل أحد المصابين بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

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وبحسب موقع السوداني، قال قمر الدين لمصادر “إنه بالحجر الصحي منذ الأحد الماضي بعد ما تبيّن مقابلته لأحد المصابين بفيروس كورونا المستجد”.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)