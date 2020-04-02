وزير الدولة بالخارجية: أخضع لحجر صحي

التاريخ: 02-أبريل-2020
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أعلن وزير الدولة بوزارة الخارجية السودانية عمر قمر الدين عن وضع نفسه في العزل الصحي بعد ما تبيّن أنّه قابل أحد المصابين بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.
وبحسب موقع السوداني، قال قمر الدين لمصادر “إنه بالحجر الصحي منذ الأحد الماضي بعد ما تبيّن مقابلته لأحد المصابين بفيروس كورونا المستجد”.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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