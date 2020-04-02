خطة رفع الدعم وإضراب المخابز.. الأزمات المحمولة على ظهر فيروس كورونا !!

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

في الوقت الذي يقارع فيه شعوب العالم وحكوماتهم كلها تمدد وانتشار فيروس الكورونا، ولا يجدون سكة أمامهم غير الاقتناع بضرورة تطبيق الإجراءات الصحية الصرامة وإيقاف سلسلة النمط القديم للممارسة الحياتية، عبر العزل المنزلي وحظر التجمع والتجوال، وإيقاف المسارح ودور السينما والمناشط الرياضية والمقاهي والأسواق والحدائق العامة، يحدث كل ذلك لتقليل حدة انتشار العدوى بين الناس، في المقابل تنشط الأنظمة الحاكمة والمنظمات الرسمية والطوعية في دعم الشرائح الضعيفة وتوفير المؤونة الغذائية التي تساعدهم على الالتزام بالحجر المنزلي، لكن في الأثناء وهنا في السودان، وعلى الرغم من الإدراك المبكر لوزارة الصحة الاتحادية بضرورة تفعيل إجراءات الطوارئ الصحية، إلا وزارة المالية وعبر وزيرها د. إبراهيم البدوي تُبشر البسطاء بأنها سوف تستغل الطوارئ الصحية لرفع الدعم عن المحروقات، وهو ذات الأمر الذي يترتب عليه كثير أعباء مقترنة بالوقود وأسعاره وتوفره، كما أن أفق الاحباطات اليومي يتمدد من خلال بروز اتجاه لاصحاب المخابز بالإعلان عن إضراب في مقبل الأيام القادمة اعتراضاً على حزمة السياسات المفروضة من قبل وزارة التجارة والصناعة.

بين الوزير وحاضنته

وزير المالية إبراهيم البدوي، أعلن الاستعداد لتقديم دعمٍ نقدي مباشر للمواطنين خلال فترة حظر التجوال الشامل التي اقترحها وزير الصحة. وقال الوزير في تصريحات لصحيفة المواكب الصادرة الاثنين ” نعيش اقتصاد طوارئ وسنرفع دعم الوقود الذي سيوفر لنا 250 مليار جنيه نستفيد منها في خطط الوزارة لتقديم السلع التموينية الأساسية خلال أيام الحظر المرتقب”. إلا أن تصريحات وزير المالية جوبهت بانتقادات كبيرة من قبل النشطاء ومن القوى السياسية التي تمثل الحاضنة السياسية للحكومة نفسها، حيث حذرت لجنة الخبراء الاقتصاديين بتحالف قوى ” الحرية والتغيير” في السودان من اتخاذ أي قرار برفع الدعم عن الوقود باستغلال جائحة كورونا، وحثت رئيس مجلس الوزراء على منع وزير المالية من الحديث حول هذه الخطوة. واعتبرت اللجنة في تصريح تناقلته بعض الصحف والمواقع الإخبارية، أن الاقدام على رفع الدعم يمثل “خط احمر” وحد فاصل بين ثورة الشعب ومن يريدون إجهاضها، وانتقدت بشدة استمرار ذات السياسات الموروثة من النظام السابق والتي أدت إلى انهيار العملة السودانية وارتفاع أسعار السلع الأساسية. ودعت اللجنة الاقتصادية رئيس مجلس الوزراء والمجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير والآلية الاقتصادية “لإيقاف تصريحات وزير المالية وضرورة إلزامه بما يتم الاتفاق عليه في الاجتماعات المشتركة، حتى لا يضعه ذلك في خط معاكس لتطلعات الشعب وثورة ديسمبر المجيدة التي يعمل الشعب الى ازاحة المعوقات عن طريقها”. وأشارت اللجنة إلى أن انخفاض سعر النفط عالميا إلى أقل من النصف ينسف ما أسمته “الأرقام الوهمية” التي يقدمها وزير المالية والتي تستند في الأصل على حساب المنتج المحلي من الوقود الذي يعتبر زهيد التكلفة بالسعر العالمي للنفط قبل انخفاضه وبدولار السوق الموازي مما يجعل الأرقام التي يقدمها الوزير بعيدة عن الواقع. وكان البدوي أوصى خلال مناقشات موازنة العام 2020 في يناير الماضي برفع الدعم عن الوقود لتوفير مبالغ طائلة تحتاجها الخزينة العامة للدولة، لكن مقترحه اصطدم برفض قوى الحرية والتغيير – الحاضنة السياسية للحكومة- التي شددت عبر مجلسها المركزي على رفض القرار. وتبعا لذلك أرجأ اجتماع مشترك لمجلسي السيادة والوزراء والذي يمثل الهيئة التشريعية اصدار قرار بشأن رفع الدعم الى حين انعقاد مؤتمر اقتصادي كان مقررا نهاية مارس لدراسة الحلول البديلة لرفع الدعم، لكن المؤتمر تقرر تأجيله لوقت لاحق لم يتم حسم ميقاته.

أزمة الخبز

من قبل شبح الكورونا، كانت أزمة الخبز قد أعجزت الحكومة ولم تجدي نفعاً كل الإجراءات التي اتخذتها وزارة التجارة والصناعة، وعلى الرغم من الوعود التي بذلها وزير التجارة بالقضاء على ظاهرة الصفوف أمام المخابز، إلا أن الصفوف تتحدى كل يوم الوزير وكل إجراءاته. وفي الوقت الذي يطارد فيه الفيروس اللعين الناس ويصادر حقهم في الأمان والاطمئنان، يضطر الناس للخروج بحثاً عن الخبز، بيد أن الخبز وصفوفه بات هو أكبر المهددات لواقع صحي يحلم به الناس، بل بات هو أكبر عائق أمام الالتزام بموجهات وزارة الصحة. بالأمس ارتفع الإحباط عند السودانيين إثر ظهور أنباء تناقلتها المواقع الإخبارية، تقول أن تجمع أصحاب مخابز ولاية الخرطوم، شن هجوماً على سياسات وزارة الصناعة والتجارة الخاصة بالخبز. وأوردت بأن مصدر مطلع بالتجمع، أعلن عن دخول مخابز الولاية في إضراب شامل عن العمل ابتداءً من يوم “الجمعة” القادم. وبرّر المصدر الإضراب بارتفاع تكلفة إنتاج الخبز وإصرار الوزارة على التسعيرة والوزن الحاليين. وكشف بحسب (باج نيوز) اليوم ، عن تقديم مقترح لوزير التجارة بشأن مضاعفة وزن وسعر الخبز. وقال إن الوزير لا يريد التعامل مع أصحاب المخابز بالرغم من قضيتهم العادلة. وأبدى المصدر استغرابه من أن تكون التكلفة والسعر ثابتان على الرغم من تصاعد أسعار مدخلات الإنتاج. وأوضح أنه عندما تم تسعير الخبز بواحد جنيه كانت كرتونة الخميرة بـ(1800) جنيه، بينما تبلغ الآن (3200) جنيه، بينما ارتفع سعر عبوة الزيت من (2000) جنيه إلى (3200) جنيه، والملح من (140) للجوال جنيه إلى (600) جنيه. وكشف المصدر عن انخفاض حصة ولاية الخرطوم من الدقيق بنحو (20) ألف جوال يومياً بعد توقف مطاحن (ويتا) منذ اربعة ايام، وتراجع توزيع مطاحن (سين) إلى (54%). ونبه المصدر وكلاء الدقيق بعدم تسليم أي دقيق للمخابز ابتداءً من يوم السبت المقبل. وتوقع المصدر أن تعمل مطاحن (سيقا) على افشال الإضراب بتشغيل المخابز التي تتبع لها. وناشد المجلس السيادي الإنتقالي بسرعة التدخل لحل مشكلة تسعيرة الخبز، وقال إن المخابز تتكبد خسائر فادحة جراء سياسات وزارة التجارة المضطربة.

قراءة في أوراق الشارع

من قبل انقسم السودانيون في الشارع ومنصات التواصل الاجتماعي حيال تبني موازنة عام 2020 رفع الدعم الحكومي عن المحروقات، وسط مخاوف حكومة الثورة والائتلاف الحاكم من التكلفة السياسية لهذا القرار. حيث كان تجمع المهنيين السودانيين قد سار في الطريق ذاته بانتقاد اعتماد إيرادات موازنة 2020 على المنح الأجنبية بنسبة 53%. وقال وقتها في بيان إن “الاعتماد بهذه الدرجة على المنح المتوقعة، يعني اهتزاز الموازنة بل انهيارها حال عدم تحقق هذه التوقعات”. وطالب التجمع مجلسي السيادة والوزراء بعدم إجازة الموازنة الراهنة، مؤكدا أنه لن يقبل أن تتولى حكومة الثورة تنفيذ سياسة الصدمة التي توعدت بها حكومة البشير. وفي ظل ضيق الخيارات أمام حكومة حمدوك، يبدو جزء كبير من الشارع متفقا مع موقف تجمع المهنيين. ويقول عدد من المواطنيين لـ(الجريدة) إن على الحكومة أن لا تقسو على الناس وأن تكون أكثر رأفة ومراعاة لظروفهم من حكومة البشير. وبرر كذلك عدد من الخبراء الاقتصاديين رفضهم لرفع الدعم بأن الأوضاع المعيشية الراهنة لا تسمح بإضافة أية مصاعب تتعلق بإرتفاع تكلفة فواتير الحياة، وأن رفع الدعم عن الوقود عبر إعلان السعر التجاري هو ما تسبب في ارتفاع مباشر في تعريفة المواصلات الداخلية والسفرية، ولم ينهي الأزمة بل فاقمها، وأشاروا إلى المواطنيين لم يستفيدوا من الرفع ولم يستفيدوا من الدعم في ظل التهريب الذي ظل بمثابة أكبر محفز لتخريب الاقتصاد السوداني. و بحسب إحصائيات حكومية سابقة، فإن قيمة الدعم على المحروقات بجميع مشتقاتها يصل إلى 2.250 مليار دولار سنويا، فيما يصل الدعم للقمح 365 مليون دولار. ويؤكد وزراء المالية الذي تعاقبوا في حكومات البشير السابقة، أن الدعم يستفيد منه شريحة الأغنياء من خلال شراء المواد الدعومة بأسعار زهيدة. ووفقا لآخر دراسة حكومية أجريت عام 2017، كشفت عن تراجع نسبة الفقر في السودان إلى 28 بالمئة؛ في حين أظهرت بيانات الجهاز المركزي للإحصاء في 2016 أن نسبة الفقر في السودان بلغت 36.1 بالمئة. وشهدت السنوات الماضية، خفضا في دعم عديد السلع الأساسية، أثار موجة من الاستياء والغضب في الشارع، وتفجر احتجاجات شعبية فضلا عن ارتفاع كبير في مستوى الأسعار.

زاوية أخرى

في 2017، دعا صندوق النقد الدولي، السودان إلى تحرير أسعار صرف العملة المحلية بالكامل في 2018 وهو ما حصل فعلا، وإلغاء دعم الكهرباء والقمح بين 2019 و2021؛ كخطوات أولية نحو تحقيق إصلاحات اقتصادية. لكن رئيس وزراء الحكومة الانتقالية، عبدالله حمدوك أشار إلى أنه “لا يوجد خبير يعرف مشاكلنا أكثر منا، وسنعمل على وصفة تُناسب أوضاعنا ليتماشى صندوق النقد الدولي مع رؤيتنا”. وبحسب إفادات صحفية للخبير الاقتصادي نادر الهلالي، إن العجز في ميزان المدفوعات يصل إلى 4 مليارات دولار، حيث تصل واردات السودان إلى 9 مليارات دولار، بينما لا تتعدى الصادرات 5 مليارات. ويرى الهلالي بحسب وكالات صحفية، إمكانية تخفيض العجز إلى مليار دولار في حال قيام حكومة حمدوك برفع الدعم عن المحروقات، الذي يصل 2 مليار دولار بجانب الدعم على القمح. وأشار إلى أن رفع الدعم عن هذه السلع، سيعمل على الحد من تهريبها إلى دول الجوار عقب ارتفاع أسعارها، كما سيعمل على تقليل استهلاكها في الداخل. إلا أنه أكد أن اتخاذ قرار رفع الدعم، يحتاج إلى جرأة وشجاعة في ظل الظروف الحالية التي يشهدها السودان.