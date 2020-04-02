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مؤشر الخرطوم للأوارق المالية يغلق مستقرا

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شهاب محمد - الخرطوم - الاوراق المالية

الخليج 365 :

أغلق مؤشر سوق الخرطوم للأوراق المالية اليوم الخميس مستقرا عند 17052.46 نقطة.

ومقارنة بتداول اليوم مع أمس فقد انخفض حجم  التداول اليوم  من 33,912,053 جنيها إلى 19,867,926 جنيها بنسبة انخفاض بلغت  (41%) . وانخفضت عدد الأوراق المالية المتداولة من 2,264,138 ورقة إلى 1,884,492 ورقة مالية بنسبة انخفاض بلغت(17)%.وارتفع عدد الصفقات المنفذة من 65 صفقة إلى 203 صفقات بنسبة  ارتفاع بلغت212 %

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وشهدت حركة الأسعار في قطاع  البنوك وشركات الاستثمار استقرار سعر سهم البنك الإسلامي السوداني عند 0.16 جنيه.

وفي قطاع الصكوك وصناديق الاستثمار استقر سعر  كل من صندوق الاستثمارات المتنوعة الخامس عند  100.55جنيه، وصندوق الأسهم الاستثماري السادس وصندوق المحالج الاستثماري عند 100.54 جنيه وصندوق سوداتل الاستثماري عند  100.07  جنيه وصندوق محالج الشركة الإفريقية الإستثماري عند 100.54 جنيه.

وفي قطاع الشهادات الاستثمارية ارتفع سعر 5 إصدارات  و استقر سعر 5 إصدارات  وانخفض سعر 5 إصدارات من إجمالي 15 إصدارة تم تداولها  اليوم.

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