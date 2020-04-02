آآآه يادكتوووور.. بقلم بابكر سلك

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

بسم الله الرحمن الرحيم

*قام من بلدنا رحل اجمل زول

*كمال الدكتور

*فنان يرسم بسن الحذاء

*لايخلو من فطنة ودهاء

*اثبت للدنيا ان الكرة لا تلعب بالاقدام

*تلعب بالعقول

*فنان

*كان بقية اللاعبون يتفرجون عليه وهو يجضم وينضم الكرة

*كان نغمة

*كمال لعاب ياهلالاب

*اطلقوا عليه دكتور الكرة السودانية

*لانه كان العلاج لكل امراض الكرة

*له صولات وجولات وبطولات

*يقولون كمال ودانا ميونخ

*هي قصة اقصها عليكم

*لم يحرز كمال هدف فوز للمنتخب صعدنا به لميونخ

*ولكنه احرز هدف تعادل

*نعم هدف تعادل

*والسودان ينازل إثيوبيا باديس ابابا

*كان للاحباش مهاجم فلته ومعشوق للجماهير

*احرز هدف اثيوبيا في شباكنا

*وشكل مصدر خطورة كبيرة علينا

*الشفت بشارة مرق بيهو

*ارتكب معه مخالفه قادته للنقاله وقادت بشارة للكرت الاحمر

*جماهير اثيوبيا قربت تأكل بشارة

*المهم

*كمال نزل قريب خط طمنطاشر بتاعنا

*وقال لمدافعينا ماتطفشوها ادوني ليها

*المدافعين ما اشتغلوا بالكلام كتير

*خايفنها تتختف من كمال في راس طمنطاشر وتجهجه باكاتنا

*فنزل كمال بنفسه الي قرب خط طمنطاشرنا

*استلم الكرة

*وبكل ثقة تقدم بها

*وحاور ناس المنتخب الاثيوبي لاعب لاعب

*علم الحبش الرقيص

*الكشف بتاعهم ده اتعلموهوا اليوم داك

*حاورهم نفر نفر

*لما وصل الحارس وحاورو

*وسجل هدف التعادل الذي قاد المنتخب لاولمبياد ميونخ

*ده قصة كمال ودانا ميونخ

*بعد الكورة تصدق ماتصدق

*جماهير الحبش حملت كمال علي الاعناق اعجابا به

*الرجل كان مبدعا سابقا لاوانه

*ايها الناس

*بعد اعلان الرياضة الجماهيرية كمال ما اغترب

*لذلك كان اول العائدين بعد عودة الاندية

*فاجاد وابدع وامتع

*لكنه افتقد سانتو وبشارة وحموري

*فزامل جيل مجر وشجر وسرعان ما اعلن الرحيل عن الميادين

*ايها الناس

*حتي الاهلة كانوا معجبين بكمال

*يشاهدون مباريات المريخ للاستمتاع به

*شخصيا مابحكوا لي عن كمال

*لاني تشرفت باحضار الكرة للملعب وانا صغير

*حتي في التمارين

*واذكر ان الحبيب كرار ابو علي

*قبل مايلعب لاشبال الهلال

*كان بطلع قبل تمرين الهلال ينتهي عشان يتفرج في كمال بتمرين المريخ

*وعندما أصبح لاعبا كبيرا وقوميا

*اجري معه حوار صحفي

*سألوهو عن لاعب عالمي اعجب به

*قال بكل ثقة

*كمال عبدالوهاب ولن اصل لمستواه ولن يصل غيري

*احبته جماهير المريخ

*وصنعت له تمثالا كأول ظاهرة في الكرة السودانية

*احبته الكرة وطاوعته

*مرة قلت لكابتن بشارة انت كنت لاعب بتاع مشاكل

*قال لي مشاكلنا في الميدان كلها كان سببها حماية كمال من خشونة الخصوم المتعمده

*سأحكي عن كمال الكتير ان كان في العمر بقية

*ولكني ان نسيت لن انسي تمريرته لبشير عباس التي احرز منها هدف المنتخب الاول في شباك تونس

*ولن انسي تمريرته لزيكو الكبير التي احرز منها هدفا في شباك الهلال

*ولن انسي بهدلته لجلاسكو قلب دفاع فاطيما بتاع افريقيا الوسطي واجباره لهم علي الانسحاب

*كمال لعاب ياهلالاب

*ولكن حظه العاثر جعله من امة لاتعرف كيف توثق لمبدعيها وكيف تسوق ذلك الابداع

*امه نساية

*فلاعب الكرة النجم

*يرتجف الاداريون والاقطاب امامه اثناء نجوميته

*وبعد زوال تلك النجومية وترك الكرة

*لو دخل ذلك النجم علي نفس الاداري الذي كان يهب واقفا عند رؤية النجم

*فان الاداري يفاجئه بقوله

*نعم

*يعني داير شنو؟اختصر

*انه كمال عبدالوهاب الدكتور والنجم الفلته الذي لم تعانق عينه عين رئيس المريخ منذ تسجيله وحتي التقاعد

*لان مريخ الوكت داك كان كده

*وادب المريخ كان كدة

*عشان كدة كان المريخ كدة

*اللهم ارحم كمال عبدالوهاب واجعل الجنة داره ومستقرا له

*ايها الناس

*ان تنصروا الله ينصركم

*الليلة شمارات مافي

*ولا كلب

والي لقاء

سلك