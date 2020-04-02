آآآه يادكتوووور.. بقلم بابكر سلك

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
بسم الله الرحمن الرحيم
*قام من بلدنا رحل اجمل زول
*كمال الدكتور
*فنان يرسم بسن الحذاء
*لايخلو من فطنة ودهاء
*اثبت للدنيا ان الكرة لا تلعب بالاقدام
*تلعب بالعقول
*فنان
*كان بقية اللاعبون يتفرجون عليه وهو يجضم وينضم الكرة
*كان نغمة
*كمال لعاب ياهلالاب
*اطلقوا عليه دكتور الكرة السودانية
*لانه كان العلاج لكل امراض الكرة
*له صولات وجولات وبطولات
*يقولون كمال ودانا ميونخ
*هي قصة اقصها عليكم
*لم يحرز كمال هدف فوز للمنتخب صعدنا به لميونخ
*ولكنه احرز هدف تعادل
*نعم هدف تعادل
*والسودان ينازل إثيوبيا باديس ابابا
*كان للاحباش مهاجم فلته ومعشوق للجماهير
*احرز هدف اثيوبيا في شباكنا
*وشكل مصدر خطورة كبيرة علينا
*الشفت بشارة مرق بيهو
*ارتكب معه مخالفه قادته للنقاله وقادت بشارة للكرت الاحمر
*جماهير اثيوبيا قربت تأكل بشارة
*المهم
*كمال نزل قريب خط طمنطاشر بتاعنا
*وقال لمدافعينا ماتطفشوها ادوني ليها
*المدافعين ما اشتغلوا بالكلام كتير
*خايفنها تتختف من كمال في راس طمنطاشر وتجهجه باكاتنا
*فنزل كمال بنفسه الي قرب خط طمنطاشرنا
*استلم الكرة
*وبكل ثقة تقدم بها
*وحاور ناس المنتخب الاثيوبي لاعب لاعب
*علم الحبش الرقيص
*الكشف بتاعهم ده اتعلموهوا اليوم داك
*حاورهم نفر نفر
*لما وصل الحارس وحاورو
*وسجل هدف التعادل الذي قاد المنتخب لاولمبياد ميونخ
*ده قصة كمال ودانا ميونخ
*بعد الكورة تصدق ماتصدق
*جماهير الحبش حملت كمال علي الاعناق اعجابا به
*الرجل كان مبدعا سابقا لاوانه
*ايها الناس
*بعد اعلان الرياضة الجماهيرية كمال ما اغترب
*لذلك كان اول العائدين بعد عودة الاندية
*فاجاد وابدع وامتع
*لكنه افتقد سانتو وبشارة وحموري
*فزامل جيل مجر وشجر وسرعان ما اعلن الرحيل عن الميادين
*ايها الناس
*حتي الاهلة كانوا معجبين بكمال
*يشاهدون مباريات المريخ للاستمتاع به
*شخصيا مابحكوا لي عن كمال
*لاني تشرفت باحضار الكرة للملعب وانا صغير
*حتي في التمارين
*واذكر ان الحبيب كرار ابو علي
*قبل مايلعب لاشبال الهلال
*كان بطلع قبل تمرين الهلال ينتهي عشان يتفرج في كمال بتمرين المريخ
*وعندما أصبح لاعبا كبيرا وقوميا
*اجري معه حوار صحفي
*سألوهو عن لاعب عالمي اعجب به
*قال بكل ثقة
*كمال عبدالوهاب ولن اصل لمستواه ولن يصل غيري
*احبته جماهير المريخ
*وصنعت له تمثالا كأول ظاهرة في الكرة السودانية
*احبته الكرة وطاوعته
*مرة قلت لكابتن بشارة انت كنت لاعب بتاع مشاكل
*قال لي مشاكلنا في الميدان كلها كان سببها حماية كمال من خشونة الخصوم المتعمده
*سأحكي عن كمال الكتير ان كان في العمر بقية
*ولكني ان نسيت لن انسي تمريرته لبشير عباس التي احرز منها هدف المنتخب الاول في شباك تونس
*ولن انسي تمريرته لزيكو الكبير التي احرز منها هدفا في شباك الهلال
*ولن انسي بهدلته لجلاسكو قلب دفاع فاطيما بتاع افريقيا الوسطي واجباره لهم علي الانسحاب
*كمال لعاب ياهلالاب
*ولكن حظه العاثر جعله من امة لاتعرف كيف توثق لمبدعيها وكيف تسوق ذلك الابداع
*امه نساية
*فلاعب الكرة النجم
*يرتجف الاداريون والاقطاب امامه اثناء نجوميته
*وبعد زوال تلك النجومية وترك الكرة
*لو دخل ذلك النجم علي نفس الاداري الذي كان يهب واقفا عند رؤية النجم
*فان الاداري يفاجئه بقوله
*نعم
*يعني داير شنو؟اختصر
*انه كمال عبدالوهاب الدكتور والنجم الفلته الذي لم تعانق عينه عين رئيس المريخ منذ تسجيله وحتي التقاعد
*لان مريخ الوكت داك كان كده
*وادب المريخ كان كدة
*عشان كدة كان المريخ كدة
*اللهم ارحم كمال عبدالوهاب واجعل الجنة داره ومستقرا له
*ايها الناس
*ان تنصروا الله ينصركم
*الليلة شمارات مافي
*ولا كلب
والي لقاء
سلك
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