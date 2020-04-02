تفاصيل جديدة في القضايا القانونية ضد مجلس المريخ…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

وفق القانوني، حيدر التوم، فإنّه يرى أنّ كلّ القضايا ضد مجلس المريخ لا علاقة لها بالضغط والاستهلاك.

قال المستشار القانوني حيدر التوم إنّ القضايا التي تمّ الدفع بها في مواجهة مجلس المريخ ليست للضغط والاستهلاك وإنّما قضايا حقيقية هدفها حماية حقوق المريخ ومصالحه ومقدراته.

وكان عضو الجمعية العمومية بنادي المريخ متوّكل ود الجزيرة قد قيّد دعوةً في نيابة الخرطوم شمال ضد مجلس المريخ بناءً على التجاوزات التي حدثت في عقد الاستثمار الذي تمّ توقيعه.

ومضى عضو الجمعية العمومية خالد حسن عثمان في ذات الاتجاه، وقيّد دعوةً في مواجهة عضو مجلس المريخ أحمد مختار بناءً على واقعة أموال النيجيري كليتشي اسونوا.

وأشار حيدر التوم إلى أنّ عقد الاستثمار الذي وقّعه مجلس المريخ قنبلة موقوتة ستؤدّي إلى ضياع النادي إلى الأبد حال انفجارها.

وأوضح أنّ الدعوة التي تقدّموا بها هي بمثابة استباقية لحماية المريخ وقدرته على الاستمرار.

وتابع” ليس المهم أنّ المجلس لم يحصل على مصادقة الوزير المختص بل الأمر مجرّد مخالفة في الإمكان معالجتها لكن الأهم أنّ لا تنفجر تلك الشروط التعسفية ويضيع المريخ من بين أيدينا ولذلك نحن نستهدف حماية الكيان نفسه في المقام الأوّل”.

وقال التوم لـ”باج نيوز”، إنّ الدعوى التي قُدمت في مواجهة عضو المجلس أحمد مختار بشأن واقعة أموال النيجيري كلتشي مهمة لأنه من المهم أنّ يتعلّم البعض كيف يتعاملون مع المال العام.

وأضاف”بموجب المادة 35 من قانون الشباب والرياضة لولاية الخرطوم لسنة 2017 فإن الأموال بالهيئات الرياضية تعتبر عامة”.