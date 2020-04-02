تصفيات جسديه يا وزير الداخليه !!.. بقلم معتصم محمود

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

???? تعرض المحامي د. كمال الامين لحادث حركه مدبر كاد ان يؤدي بحياته الي جانب كريمته .

▪️اسباب الحادث تتلخص في متفلت عبث بــ (صواميل الاطارات) فكان انقلاب السياره في حادث مروع !!

▪️الحادث المدبر سبقته حمله اعلاميه ضد د. كمال بسبب قانون الرياضه الجديد الذي اشرف عليه د. كمال ووضع فيه المادة التي تحظر علي اصحاب السوابق تولي اية مواقع في المؤسسات الرياضيه .

▪️الحادث الجبان غير بعيد عن الاعتداء الذي استهدف قبل يومين الناشط الهلالي ايهاب حجازي .

▪️يبدو ان الصراع الازرق دخل نفقاً غير مسبوق ولا يشبه اخلاق الهلال .

▪️اعتداء على مولانا كمال ، سبقه اعتداءان على حجازي ، قبلهما بلاغ كيدي وحبس ظالم بحق الكوارتي !!

▪️تنقل الكوارتي برفقة حاشيه جنبه التعدي الجسدي فكان البلاغ الكيدي .

▪️نضع امام وزير الداخليه مسلسل الاعتداءات على المعارضه الهلاليه ونطالبه بالتدخل قبل ان نفقد روحاً عزيزه !!

▪لن نتهم احداً بعينه فقط نقول ، صاحب العقل يميز .

▪️شرطة السودان التي فكت طلاسم اعقد الجرائم الجبانه لن تصعب عليها مثل هكذا قضيه لاسيما وان الرابط بينها واااااضح والمجرم يكاد يقول خذوني .

???? بشه ، مساوي ، حموده انضموا لتنظيم فجر الغد هذا بخلاف شوقي ، قله ، العوني ، طارق وغيرهم من الكبار الذين ظلوا يشكلون على الدوام تواجداً انيقاً في كافة انشطة التنظيم .

▪️تنظيم الكوارتي يمضي بسرعه ويكسب كل يوم انصار جدد .

▪️كوارتي بات محل الاجماع ، كيف لا وهو المدعوم من الحكيم والبرير .

▪️من يُحظى بدعم الكبار ، قادر على سحق الكاردينال .

???? تبرع رجل البر والاحسان د. صابر الخندقاوي بنفقات جثامين ومرضي كورونا من السودانين بفرنسا .

▪️موقف نال استحسان كل محب للخير ، صاحب دواخل سليمه الا احدهم استقبح الخطوه ، لا لسبب غير تجاهل خندقاوي لرسائل التسول التي لا تتوقف والتي ازعجت الرجل .

▪️الشخص اياه هو الذي جمع تبرعات بزعم علاج الزميل عبدالله قانون ولم يقدمها حتى والمستشفى المصري يحجز جثمان الفقيد !!

▪بارك الله في جمال الوالي الذي كلف مكتبه في القاهره بتخليص جثمان الفقيد حيث دفع كل نفقات العلاج بل وزاد بدفع كلفة ترحيل الجثمان للخرطوم ، وفي الخرطوم كانت سيارة الوالي جاهزه بالمطار لنقل الجثمان الى موطنه بالجزيره اما لاهف تبرعات المرحوم فقد بقى بالقاهره لشهور يستمتع بالمال الحرررررام !!

▪️اللهم ارحم قانون واجعل الظلم الذي تعرض له شفاعة له يوم الحساب.

???? مشجع مريخي حاول الاساءه لقيادي بالاتحاد العام فوصفه بــ (طبيب الحمير) !!

▪️التعريف اياه لم يصدر من مشجع جاهل او صبي فاقد تربوي بل من وصف نفسه بالمحامي والقانوني!

▪️شخصياً اشك في ان بدرالدين عبدالله النور هذا محامياً حسبما عرف نفسه في الاسافير ، ولو صدق في تعريف نفسه ومهنته فمن حقنا ان نترحم على مهنة المحاماة .

▪️نعم نترحم على مهنة قدمت لنا المحجوب ومبارك زروق وامين مكي مدني .

???????? كلام سياسه .

▪️يا سلام على معاويه البرير وهو يوجه مصانعه بانتاج المواد المعقمه وتوزيعها مجاناً ، يحدث هذا واسامه داؤود يضاعف اسعار منتجاته !!

▪️نشر الصحف لاعانات الفلول وفيها اكاذيب واستفزاز للنائب العام امر مؤسف .

▪️ مؤسف جداً ان يكون معيار نشر الاعلان دفع المال دون اي اشتراطات مهنيه واخلاقيه وثوريه !!

▪️الاسباني الذي تعافى من الكورونا بمستشفى جبره اشاد بمستوى الرعايه الطبيه والتعامل الانساني للطاقم الطبي .

▪حديث الاسباني موجه لاعلام الفلول وللاقلام المندسه بين الثورجيه وهي تسخر من الثوره ووزير الصحه .

▪️يهاجمون وزير الصحه يومياً ويقارنون جهود الوزاره باروبا ودول الخليج !!

▪️يذرفون دموع التماسيح علي صحة المواطن رغم اننا لم نقرأ سطراً لهم والكوليرا تقتل اهالي كسلا في الشوارع ابان عهد الكيزان .

▪️تباً لاقلام منزوعة الضمير ولاءها للمال ولمن نهبوا البلاد طوال 30 عام .

▪️الرحمن الرحيم ، الشافي من كل بلاء عظيم سيجنب البلاد من كل بلاء مهما تعالت اصوات الباطل وسودوا الصحف والاسافير بالمداد المسموم .