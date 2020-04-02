الدولار يحطم كل الأرقام ويصل إلى سعر قياسي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : شهدت أسعار صرف العملات الأجنبية صعوداً كبيراً يوم الخميس وسط ارتفاع نسبة الطلب مقابل العرض بدافع مضاربات مالية لتجار في السوق الموازي. وقال متعاملون في سوق النقد الأجنبي أن سعر الدولار وصل إلى (140) جنيهاً كأعلى سعر يصله وهو رقم قياسي غير مسبوق. ووصل الريال السعودي إلى (37) جنيهاً والدرهم الإماراتي (38) جنيهاً واليورو (151) جنيه والجنيه الاسترليني (171) جنيه والدينار الكويتي (260) جنيه والجنية المصري (9) جنيهات.

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