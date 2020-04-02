شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
حمل الدكتور ادم كبير رئيس المجلس الاعلي للشباب والرياضة مسوؤلية عدم فتح باب العضوية بنادي الهلال الي رئيس النادي اشرف الكاردينال وقال في تصريحات صحفية اليوم انه لن يسمح لاي نادي بالفوضي او التلفت الاداري موضحا ان هناك
قرار صدر بفتح بان العضوية واذا استمر تعنت ادارة الهلال الحالية في تنفيذ القرار فاننا سوف نلجا مباشرة الي خيارناالاول وهو فتح نافذه تحت اشراف المفوضية وتكوين لجنة عضوية لاكتساب عضوية نادي الهلال وحصرها وقال كبير انتخابات نادي الهلال
تبقت لها شهور والادارة الحالية تماطل حتي يكون الانتخاب في عضوية محدده ولا يسمح للمكتسب الجديد بدخول الجمعية وهذا امر مرفوض.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الرياضة يهاجم الكاردينال بعنف ويحمله مسوؤلية الفوضي بنادي الهلال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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