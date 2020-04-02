شركة سكر كنانة توفر (65) ألف لتر إيثانول للتعقيم ضد كورونا

الخليج 365:

أعلنت شركة سكر كنانة عن توفير 65 ألف لتر من الإيثانول المستخدم في تصنيع المواد المعقمة والمطهرة ضد فيروس كورونا لتصبح جملة الكميات التى خصصتها لوزارة الصحة الاتحادية 130 ألف لتر.

وأكدت شركة كنانة في تعميم صحفي أمس تخصيصها 10 آلاف لتر أخرى من الإيثانول لوزارة الصحة الخرطوم و10 آلاف لمجموعة من الصيادلة للمساهمة في تصنيع مواد معقمة عبر منظمة صدقات الطوعية بإشراف وزير الصحة الاتحادي. صحيفة السوداني

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