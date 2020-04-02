الخرطوم تدشن حملة لتعقيم الأسواق والمواقف والطرق

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

دشنت وزارة الصحة بولاية الخرطوم وقوات الدفاع المدني وعدد من المنظمات الطوعية ومنظمات المجتمع المدني مساء أمس الأربعاء حملة تعقيم وتطهير للأسواق والمواقف والطرق بالولاية تستمر لـ 7 أيام لتشمل كل المحليات.

وقال منظمو الحملة والتي تم تدشينها من منبر وكالة السودان للأنباء أمس إن الحملة تأتي ضمن جهود اللجنة العليا لدرء جائحة فيروس كورونا من البلاد.

ودعا المنظمون مواطني الولاية في الأحياء ومواقع العمل للتعاون لإنجاح الحملة ولو عبر إزالة النفايات من الطرق. صحيفة السوداني المادة السابقة لجنة النظر في قضايا المفصولين تعسفياً تعيد أكثر من (ألف) مفصول للخدمة بسودانير المقالة القادمة شركة سكر كنانة توفر (65) ألف لتر إيثانول للتعقيم ضد كورونا

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