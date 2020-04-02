لجنة النظر في قضايا المفصولين تعسفياً تعيد أكثر من (ألف) مفصول للخدمة بسودانير

شهاب محمد - الخرطوم - أخبار الخليج 365:

اعادت لجنة النظر في قضايا المفصولين تعسفياً من الخدمة المدنية القومية أمس (1036) من مفصولي الخطوط الجوية السودانية وتحسين الدرجات الوظيفية لعدد (367) مفصولاً وأرجأت (367) من الاستمارات للمزيد من المراجعة.

وأوضحت رئيس اللجنة هانم برهان في تصريحات صحافية عقب اجتماع لجنتها بمجلس الوزراء أن الاجتماع ناقشة قضايا عدة ذات صلة بملفات المفصولين تعسفيا، بجامعة الخرطوم وسودانير وبنك أم درمان الوطني ومفصولي هيئة مياه كردفان. صحيفة السوداني

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