ضعف حجم البضائع وزيادة في الأسعار

الخليج 365 :

افاد عدد من تجارالسلع الاستهلاكية (السوداني)امس،بارتفاع الأسعار وضعف المطروح من البضائع بالاسواق وتراجع القوى الشرائية.

وقال تاجر السلع ببحري محمد الجاك لـ(السوداني) امس، ان هنالك زيادة في اسعار البصل حيث قفز الجوال لنحو (2) الف جنيه بدلاعن (1.500) جنيه وسعر الزيت الابيض (2.800) جنيه لعبوة (36) لتراً، واشار لضعف عرض سلع رمضان بالاسواق، فيما بلغ سعر دقيق زادنا (800) جنيه لعبوة (10) كيلو بكتات اما دقيق سيقا (750) جنيهاً اما كيلو العدس (1.500) جنيه، ووصف الحركة التجارية بالضعيفة لتاثر السوق بقرار حظر التجول

وتوقع حدوث شح في السلع حال استمرار توقف حركة الاستيراد وازمة الجاز والتي انعكست سلبا على ارتفاع تكلفة الترحيل من الولايات للعاصمة والعكس .

واضاف تاجرسلع بالسوق العربي الخرطوم يس فضل لـ(السوداني) امس، ان هنالك زيادات كبيرة هذه الايام بسبب الدولار، مبينا ان سعر لبن كابو عبوة (2) كيلو وربع (1.194) جنيه بدلاعن (1000) جنيه اما لبن الوادي (1.200)جنيه وتوقع حدوث زيادة في الالبان خلال الفترة المقبلة بسبب الوضع الراهن واغلاق المعابر وستتاثر كافة السلع المستوردة باارتفاع في السعر وشح بالاسواق.