شراء (170) ألف جوال قمح بمشروع الجزيرة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : أعلن البنك الزراعي فرع ولاية الجزيرة عن شراء 170 ألف جوال قمح زنة مائة كيلو من المساحات التي اكتملت فيها عملية الحصاد بمشروع الجزيرة. وكشف مدير الفرع الرشيد عثمان عن توفير مبلغ 11 مليار جنيه عبر افرع البنك الزراعي بالجزيرة للسداد الفوري لاستحقاقات المزارعين، مؤكداً – بحسب وكالة السودان للانباء- تسليم إدارة مشروع الجزيرة 25% من كميات الخيش المطلوبة لحصاد القمح إضافة لتوزيع مليون جوال بلاستيك مع توفير الموازين (طرناتة) في المحلج الصيني بمحليات -القرشي والمناقل – للحصاحيصا ومدني – لضمان الاستلام حسب الوزن المحدد للجوال مائة كيلو حتى لا يتضرر المزارع بسبب جوالات البلاستيك. واقر الرشيد بوجود مشكلة موازين بالعزازى وأبو قوتة وتعهد بتوفير جوالات الخيش في هذه المناطق. المادة السابقة اهمال ولامبالاة سيورداننا المهالك المقالة القادمة عمر قمر الدين يدخل العزل الصحي المنزلي بعد مخالطته مصاب بكورونا

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