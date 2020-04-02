تربية الجزيرة تكشف عن نقص في المعلمين

اخبار الخليج 365:

كشفت وزارة التربية والتعليم بولاية الجزيرة عن نقص كبير في المعلمين لمرحلتي الاساس والثانوي يتجاوز 15 الف معلم ومعلمة في وقت اكدت فيه أن النقص يتضاعف بعد عودة المرحلة المتوسطة .

وقال عمر محمد السنوسي المدير العام للوزارة لـ(السوداني ) إن ادارته ورثت تركة مثقلة من خلال وجود مشكلات كبيرة في محاور العملية التعليمية والتربوية بنقص حاد في المعلمين بالمرحلتين من ناحية العدد والنوع بعد الاطلاع على احصائية العام ٢٠١١م التي كشفت عن وجود نقص يقدر بنحو ٦ آلاف معلم بمدارس الولاية وكذلك في احصائية العام ٢٠١٣م، موضحا أن الاحصائية غير دقيقة خصوصا بعد تطبيق فك الاختلاط اضافة إلى فك المواد المنفصلة فضلا عن قيام عدد من المدارس. وقال السنوسي إن الحد الادنى في الحاجة الفعلية يتجاوز ١٥ الف معلم بمرحلتي الاساس والثانوي ونوه إلى أن احتياجات محلية شرق الجزيرة فقط للمعلمين تتجاوز ال٦ آلاف معلم في مرحلة الاساس. واشار إلى أن العدد يتضاعف في سد النقص للمعلمين في جميع المراحل بعد تغيير السلم التعليمي ٦-٣-٣ بعد عودة المرحلة المتوسطة، عازياً ذلك للتوظيف الاسعافي خلال المرحلة الماضية دون الحاجة لمعالجة نقص المعلمين ورفض حكومة الولاية للتوظيف بحجة عدم توفر اعتمادات مالية. وشدد السنوسي على ضرورة توظيف ما لايقل عن ١٠ آلاف معلم للمراحل المختلفة خلال الفترة القادمة.

صحيفة السوداني