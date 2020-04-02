انتصار جديد وكبير لحزب الله.. بقلم محمد عبد الله

شهاب محمد - الخرطوم - اخبار الخليج 365:

بعد النجاحات الكبرى التى حققتها المقاومة الاسلامية فى لبنان على الصعيد العسكرى والامنى ، وبعد قرارها بخوض الحرب الى جانب الحكومة السورية غير مبالية باعتراض المعترضين وتشكيك المشككين ، وبعد صبرها وصمودها فى وجه مؤامرات الداخل والخارج ، وبعد غض الطرف عن اكبر حملة اعلامية لتشويه صورة حزب الله وشيطنته ودق اسفين كبير بينه وبين محيطه وبيئته فى الداخل و قاعدته العريضة ومعجبيه فى العالمين العربى والاسلامى بل وسط كل الاحرار فى العالم ، ورغم كل العراقيل التى مافتئت جماعات عديدة محلية واقليمية ودولية تضعها بوجهه وتضغط بها عليه ، بعد كل هذا وأكثر منه وزيادة افصحت قيادة حزب الله بما أذهل الموالف والمخالف ، وكانت خطة حزب الله لمجابهة كورونا التى عرضها القيادى بالحزب السيد هاشم صفى الدين ، وكانت هذه الخطة بمثابة الزلزال الذى ارعب الاعداء فى الداخل والخارج ، ونالت خطة الحزب المفصح عنها إعجاب كل المنصفين فى العالم ، وقد تبين من التفاصيل التى عرضها رئيس المكتب التنفيذى السيد صفى الدين ان المقاومة فى لبنان ليست فقط اثبتت رسوخها فى الشارع وانما أوضحت انها عصية على الاقتلاع ، وانها موجودة بوجدان الناس ، وإن المنظمات الإنسانية الدولية تقف عاجزة عن الاقتراب من ساحة حزب الله ولم تقدم مجتمعة جزء من الذى قدمه الحزب ، وإن العملاء فى الداخل وسادتهم فى الاقليم والخارج لن يكون بمقدورهم النيل من حزب الله أو الوصول الى هدفهم باسقاطه شعبيا بعد عجزهم مجتمعين عن اسقاطه عسكريا.

ولمن لم يريدون الاطلاع على ما اعلنه الحزب فهذا هو الخبر :

أعلن رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله السيد هاشم صفي الدين عن خطة حزب الله لمكافحة وباء كورونا.

وقال السيد صفي الدين إن هذه الخطة تعمل وفقا للاجراءات والاجهزة الحكومية، ولفت الى ان الهدف منها هو الحد من انتشار كورونا.

ولفت السيد صفي الدين الى ان اجراءات هذه الخطة بدأت وهي تعمل وفقا للحاجة وللخطر، وتابع ان العديد الصحي فقط لهذه الخطة هو 4500 شخص بالاضافة الى عمل اتحاد البلديات وناهيك عن العمل الصحي للاخوة في حركة امل، واكد ان هذا العمل هو لوجه الله.

وأكد السيد صفي الدين انه ليس بإمكان احد ان ينتصر على كورونا إلا بالتكافل الاجتماعي، وتابع نحن الآن نختبر المقاومة المجتمعية والمجتمع اللبناني كله معني بأن يقاوم وباء كورونا، واضاف وضعنا في خطتنا أسوأ السيناريوهات وجهزنا لمواجهتها كل الامكانات والقدرات المتاحة، وشدد على ان اكبر تحد في وجه وباء كورونا ان تكون زمام المبادرة بيدنا لا العكس ويجب ان نعمل على ذلك.

وقال السيد صفي الدين استحدثنا لجنة مهمتها متابعة وضع الجاليات اللبنانية في مناطق الاغتراب حتى تلبي احتياجاتهم وفق قدراتنا، ولفت الى ان كل اجراءات خطتنا تنسجم مع سياسات واجراءات وزارة الصحة وتدابير الحكومة والدولة اللبنانية، واوضح انه خلال ايام ستصبح مستشفى السان جورج جاهزة ان شاءالله لاستقبال مصابي كورونا اذا اقتضت الحاجة.

وأشار السيد صفي الدين الى انهم استأجروا مستشفيات خاصة وتجهيزها للاحتياط واستخدامها وقت الحاجة ، وانشأوا مراكز تشخيص طبي لتقييم وفحص الحالات وتحديد الاجراءات المطلوبة، وتم تجهيز 32 مركزا طبيا احتياطيا لمواجهة كورونا في كل المناطق اللبنانية.

وشدد السيد صفي الدين على ان خطة مواجهة فيروس كورونا تتكامل مع الاجهزة الحكومية ولا تتعارض معها على الاطلاق، وتابع صفى الدين علينا ان نعمل لوقف تمدد كورونا على ان نقوم بعدها بمواجهة تبعاته، ولفت الى ان مسعفي المقاومة الاسلامية يشاركون في الخطة ، وان هناك جهد مشترك يقوم به حزب الله مع حركة امل لمواجهة كورونا ، واشار القيادى بالحزب الى ان الكادر العامل على تنفيذ خطة حزب الله لمواجهة كورونا، يبلغ عدده 24500 شخص بين طبيب ومسعف وغيرهم من مقدمي الخدمات الطبية والصحية ، وقال اننا نستفيد فى مواجهة كورونا من امكانات طبية وصحية كانت مخصصة لمواجهة الحرب وصد العدوان.

وقال السيد صفي الدين جهزنا 32 مركزا طبيا احتياطيا لمواجهة كورونا في كل المناطق اللبنانية ، و قمنا بتدريب 15 الف شخص على مكافحة كورونا، وتابع : أقمنا ورش تدريب لبعض المسعفين في المخيمات الفلسطينية وهذا شيء مهم جدا وجهزنا 25 سيارة بادوات وآلات تنفس اصطناعي، وأنفقنا 3.5 مليار ليرة لمواجهة الازمة وجمعية الامداد لوحدها تساعد 16000 عائلة قبل كورونا وحاليا، ولفت الى انه تم تجهيز جيش من المتطوعين في كل المناطق لمواجهة كورونا.

انتهى كلام السيد صفى الدين بحسب تلخيص بعض الوسائل الاعلامية ، ولابد ان نثمن عاليا جهود الحزب وهذه اللفتة البارعة التى سجلها واضاف بها انتصارا الى صفحة انتصاراته الكثيرة ، ونقول ذلك وإن رغمت انوف الاعداء وبالذات الصهيونية العالمية وربيبتها اسرائيل وعملائها من بنى جلدتنا ، وبالتوفيق للمقاومة الاسلامية وكل شرفاء العالم للرافضين لغطرسة الإستكبار .