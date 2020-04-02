توقف الصادر البستاني للخارج بسبب كرونا

الخليج 365 :

أكد مدير المركز السوداني لتعقيم الصادرات البستانية عبدالرحمن عبدالماجد توقف صادر الخضر والفاكهة نتيجة مشاكل في النقل الداخلي والخارجي ممثلا في الشحن الجوي والبحري لعدم توفر البواخر بسبب جائحة كورونا بالرغم من الإنتاج الوفير لتغطية الطلب العالي فى الأسواق الخارجية.

وقال عبدالماجد إن أسعارالشحن الجوي والبحري عالية جداً وغير مجدية لمصدري الخضر والفواكه، بجانب ارتفاع أسعار النقل الداخلي وندرة العربات الناقلة لعدم توفر الوقود.

وبالرغم من ذلك هنالك حركة قليلة في تلبية الطلب الخارجي على البصل خاصة إلى جدة عن طريق العبارات والحاويات، مشيراً إلى تكدس الإنتاج في سواكن.

وأمن على ضرورة تغطية السوق المحلي بالإنتاج الوفيرعازيا الارتفاع غير المبرر في الأسواق الداخلية لطمع السماسرة وجشع التجار واستغلال الظروف الراهنة فضلا عن مشكلة الموسمية التي تتسبب في قلة المعروض وزيادة الأسعار كما يحدث الآن فى الليمون والبرتقال حيث يصل سعر(100)حبة برتقال إلى (1،700) جنيه.