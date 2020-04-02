عمر قمر الدين يدخل العزل الصحي المنزلي بعد مخالطته مصاب بكورونا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
أفادت مصادر صحفية، أن وزير الدولة بوزارة الخارجية السودانية عمر قمر الدين قرر وضع نفسه في العزل الصحي المنزلي .
وبحسب مصادر موثوقة لصحيفة سودان تربيون فإن عمر قمر الدين وضع نفس قيد العزل المنزلي بعد مخالطته أحد المصابين بالفايروس تصادف تواجدهما سويا في مكان واحد، قبل اكتشاف إصابة الحالة بالفايروس والاعلان عنها.
وأفادت المصادر أن قمر الدين بحالة جيدة لكنه قرر اتخاذ الاجراء بالعزل تحوطا رغم انه لم يقترب من المصاب.
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