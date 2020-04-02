وزير الخارجية الأمريكي يؤكد لحمدوك دعم أمريكا للحكومة الانتقالية

شهاب محمد - الخرطوم - اخبار الخليج 365:

أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بمبيو أهمية الانتقال الديمقراطي في السودان والمضي قدما في تعيين المجلس التشريعي الانتقالي والولاة المدنيين . وأجرى بمبيو اتصالاً هاتفياً مع رئيس الوزراء د. عبدالله حمدوك -حسبما اعلن المتحدث الرسمي للخارجية الامريكية أمس- ، أكد خلاله دعم واشنطن للحكومة الانتقالية بقيادة المدنيين وجهودها لبناء سلام دائم في السودان. وقال المتحدث باسم الخارجية إن بمبيو وحمدوك واصلا النقاش بشأن السياسة والمتطلبات القانونية للنظر في شطب اسم السودان من قائمة الدولة للإرهاب. كما ناقشا امكانية التعاون بين البلدين لمكافحة جائحة كورونا. صحيفة السوداني المادة السابقة منع غسل جثث المتوفين بفايروس كورونا المستجد المقالة القادمة توقف الصادر البستاني للخارج بسبب كرونا

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