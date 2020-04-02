إرتفاع كبير في اسعار السكر

الخليج 365 :

قال تاجر سكر إجمالي بسوق أم درمان لـ(السوداني) أمس، إن هنالك زيادة على جوال السكر بواقع (200) جنيه ليقفز سعر جوال السكر زنة (50) كيلو من(3.500) إلى (3.700) جنيه، كاشفاً عن ضعف عرض السكر بالسوق وتوقف الموردين عن البيع لندرة العملة.

وقال إن هنالك ارتفاع في سعرالترحيل من بورتسودان حيث قفز سعر الطن من (1.500) إلى (7) آلاف جنيه،، وأشار إلى ندرة السكر المحلي بالاسواق وارتفاع اسعار المطروح منه بالاسواق لـ(4) آلاف جنيه، موضحا الأثر السالب لتوقف الموردين عن توفيره للأسواق في حدوث المزيد من الندرة وارتفاع الأسعار لزيادة من الطلب عليه في رمضان .