حظر التجوال يتطلب مرونة وقسوة معا

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

لا خلاف فى ان حظر التجوال الذى فرضته السلطات مؤخرا الغرض منه مصلحة الناس والحد من انتشار هذا الوباء الخطير واتساع دائرته ، ويعرف الجميع ان الغرض منه ليس الحد من حريياتهم أو تقييد حركتهم من اجل التسلط عليهم وارغامهم على فعل ما لايريدون .

ومن المأمول ان تتفهم جميع الجهات – المواطنون والجهات المختصة – ان الظروف التى تقتضى اللجوء لهذه الاجراءات الاستثنائية قد فرضتها الضرورة وسوف تنتهى بانتهاء ظروف فرضها ، لذا على الجهات المختصة ان تتعامل بحسم وحتى قسوة مع كل من يستهتر بالاجراءات الرامية الى حفظ الجميع وحمايتهم وسلمهم فهناك العديد من الشباب الذين لايدركون خطورة الامر وهؤلاء لايلتزمون بحظر التجوال ، ولابد من ارغامهم على التقيد بالقانون سواء بضربهم على الطرقات بشكل لايسبب لهم مشكلة ولايجعلهم يحتاجون الى مراجعة الطبيب (يدقوهم بسوط العنج أو البسطونة) أو يلزموهم بالمبيت فى ارتكازات الطرقات واماكن نقاط البوليس والجيش حتى لايكرروا الفوضى التى يمارسونها جهلا وعنادا.

وكما يحتاج تطبيق حظر التجوال الى قسوة وحسم مع المستهترين يحتاج كذلك الى مرونة وتفهم لظروف بعض شرائح المجتمع التى بسبب لها القرار ضرارا بالغا معتدا به وغير قابل للجبر والتعويض.

ولن نجد اوضح من الكلمات ادناه عن معاناة مرضى الكلى مع حظر التجوال ونقول انها التى تحتاج الى المرونة التى اشرنا اليها.

وهذا هو خبر مرضى الكلى ومعاناتهم مع حظر التجوال :

ناشد مرضى الفشل الكلوي الذين يجرون عمليات الغسل والاستصفاء الدموي يومياً بالمستشفى الأكاديمي بالخرطوم، الجهات المسؤولة بمنحهم تصاريح تخول لهم حق التجوال والتحرك بعد ساعات حظر التجوال الذي طبقته السلطات الأيام الماضية.

مشيرين بحسب اليوم التالي إلى تضررهم البالغ جراء القرار، وقال المريض علي ميرغني ممثل المرضى بمركز الغسل الكلوي والاستصفاء الدموي بالمستشفى الاكاديمي، إن قرار الحظر تضرر منه المرضى كثيراً، لجهة أنه يدخل في دوام الوردية الثانية لعمليات الغسيل الكلوي، التي تبدأ الساعة الثامنة مساءاً وتستمر حتى العاشرة ثم تبدأ الوردية الثالثة، وذلك بسبب قطوعات الكهرباء اليومية التي تسببت في تأخير زمن ورديات الغسل الكلوي ، مبيناً أن هنالك أكثر من (100) مريض يجرون عمليات الاستصفاء الدموي, وأضاف علي أن قرار الحظر يلغي ورديتين من الغسيل الكلوي ويعرض حياة عدد من المرضى لخطر التسمم والموت، وأردف ميرغني نناشد الجهات المسؤولة بمنحنا تصاريح لإجراء العمليات نحن المرضى والفنيين الذين يقومون بإجرائها لنا, لافتاً إلى أن تطبيق القرار دون مراعاة لأوضاعهم الصحية يضاعف من معاناتهم ويعرضهم لخطر التسمم الدموي والموت طبقاً لإفاداته.

ونقول لابد من تطبيق حظر التجوال واتباع سياسة القسوة والمرونة معا بحسب مايقتضى الحال .