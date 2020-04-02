اهمال ولامبالاة سيورداننا المهالك

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

تابع العالم أجمع سرعة انتشار فايروس كورونا واتساع دائرة العدوى بشكل مذهل ، وقد رأى الناس كيف ان هذا المرض الخطير لايعرف الحدود ولايعترف بالحواجز ولا إمكانية للتساهل معه واهمال الضوابط والارشادات الصحية لأن النتيجة ستكون كارثية ان انتشر هذا الوباء ببلادنا لاسمح الله .

وقد عرف القاصى والدانى ان القادمين من مناطق فيها احتمال الاصابة عليهم توقى الحيطة والحذر وعزل انفسهم الى المدة المحددة حتى يقوا اهليهم وبلدهم وباء مستطيرا لاقبل لهم به ، ومن المعروف ان أولى واجبات الدولة فى هذا الباب الترتيب الجيد الذى يجعلها تسجل كل أسماء القادمين من الخارج وتحدد عناوينهم وتعمل على التواصل معهم طوال فترة الحجر حتى تتم متابعتهم بشكل تفصيلى والتعامل مع كل طارئ بما يقتضيه ، ويأتى هذا طبعا بعد ان يكون الكل – القادمين عبر جميع المنافذ – قد خصعوا للفحص الابتدائى الذى على اساسه يتم تحديد من يتم الحجر عليه ومن يسمح لهم بالذهاب الى منازلهم والبقاء فيها والتواصل اليومى معهم الى انتهاء فترة الحضانة ، لكن ماذا نقول لو علمنا ان كل هذا لم يحدث بشكل كامل ومستمر ، نحن لانقول طبعا انه لم يحدث مطلقا لكننا نقول انه لم يحدث على الوجه المطلوب ، فما الداعى لذلك ومن المسؤول ؟

مصادر خاصة اكدت للسودان اليوم ان وفدا من وزارة الطاقة قدم الى الخرطوم من مامورية فى النرويج وينقل مصدرنا الخاص عن احد أعضاء الوفد – المكون من رجل وامراتين – انهم دخلوا من مطار الخرطوم دون ان يفحص عليهم احد مطلقا ولم تطلب أى جهة معلوماتهم وذهبوا لحالهم وانهم عزلوا انفسهم وحدهم دون ان يطلب منهم احد ذلك وانما خوفا على اهلهم قاموا بهذا العزل الشخصى ، وهنا لابد من تسجيل لوم للحكومة فهى المطالبة بهذا الامر .

ولاندرى عدد الناس الذين دخلوا دون فحص

عليهم أو دون تحديد عناوينهم ومواقعهم ، ومن المؤكد ان اعدادهم كبيرة ولابد ان يكونوا هم بمستوى المسؤولية ويقوموا بالاتصال الفورى على السلطات والابلاغ عن انفسهم وتمليك الجهات المختصة كل ماتطلبه ففى هذا حماية ووقاية للعوائل والمجتمع ككل ، وبلا شك ان هذه مسؤولية الناس جميعهم خاصة بعد ان قرأنا خبرا عن تأكيد وزارة الصحة ولاية الخرطوم أنها لم تتمكن من التواصل إلا مع (50%) مِـن المسافرين.

وقالت الوزارة في تعميم صحفي الثلاثاء، إنها قامت بدورها بالفحص على كل القادمين خلال تلك الفترة عن طريق جهاز قياس درجة الحرارة وملء الاستمارات للتواصل معهم.

وأضافت: “لكننا للأسف لم نتمكن من التواصل إلا مع 50% مِـن المسافرين، بسبب أن بقيـة الركاب قاموا بكتابة معلومات مغلوطة وأرقام هواتف خاطئة لذا لم نتمكن من متابعة حالتهم الصحية.

انه لامر مؤسف ان يكتب الناس عناوين خاطئة ويسجلوا أرقام هواتف غير صحيحة فهذا استهتار وعدم مسؤولية وعدم التزام بالقانون والخلق والذوق والانسانية ، وهؤلاء حتما يستحقون عقابا رادعا من السلطات كما أنهم يستحقون تقريعا شديدا ولوما من المجتمع والوقوف بوجههم حتى يرتدعوا وغيرهم عن هذا الفعل القبيح.

الوزارة ناشدت المعنيين بالاتصال على الرقم (221) حرصاً على صحتهم وصحة أعزائهم ،

وأشارت الوزارة إلى أنها دأبت منذ بداية الأزمة على تكوين فرق عمل مختلفة من الكوادر الطبية تعمل على مدار الساعة للحد من انتشار جائحة “كورونا” التي أطاحت بأعتى الأنظمة الصحية فـي العالم.