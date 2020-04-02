وزير الصناعة والتجارة يقرر إيقاف تصدير الذرة

التاريخ: 02-أبريل-2020
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أصدر وزير الصناعة والتجارة مدني عباس مدني قراراً اليوم الخميس بإيقاف تصدير الذرة للخارج اعتباراً من 15 أبريل وحتى إشعار آخر.
وقال وكيل وزارة الصناعة والتجارة محمد علي عبدالله بحسب موقع السوداني، إن القرار تم بالتشاور مع وزارة الزراعة والموارد الطبيعية بعد أن تم تحديد الفجوة الغذائية لمحصول الذرة وذلك بهدف بناء مخزون واحتياطي يتماشى مع إعلان حالة الطوارئ الصحية بالبلاد جراء وباء فايروس كورونا الذي اجتاح العالم.
وأضاف: أن قرار إيقاف تصدير الذرة لتدني إنتاج الذرة لهذا الموسم مقارنة بالموسم السابق مما يتطلب تدخل الدولة وبناء مخزون واحتياطي له، مشيراً إلى أن القرار أعطى فرصة للذين بدأوا إجراءات الصادر قبل صدور القرار أو حتى للذين يرغبون في التصدير مجدداً لديهم فرصة حتى 15 أبريل لإكمال إجراءاتهم.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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