أكد المدير العام للوكالة الوطنية لتأمين وتمويل الصادرات د. أحمد بابكر، انسياب صادر الماشية السودانية إلى السوق السعودية دون معيقات عقب وصول أول باخرة في اليومين الماضيين.

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وقال بابكر بحسب صحيفة الصيحة أمس، إن الباخرة لم تتأثر بالإجراءات الصحية الراهنة، وأشار إلى ارتفاع أسعار الماشية السودانية في السوق السعودي عقب توقف الصادر مؤخراً، وبلغ سعر الرأس الواحد ما يعادل (1500) ريال بدلاً من (700-750) ريالاً في السابق.

وعزا بابكر تدني الأسعار في الفترة الماضية إلى إغراق السوق السعودي، ولفت إلى أن الوكالة تدير حواراً مع الأطراف المعنية في السوق السعودي لبحث كيفية المحافظة على الأسعار الحالية إعلاءً لمصلحة البلاد وتحقيق ما بين (600-700) مليون دولار سنوياً بتصدير (3) ملايين رأس بدلاً من (6) ملايين راس لتعظيم العائد من حصائل الصادرات.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)