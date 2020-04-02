عالم أزهري بارز يفتي بجواز إفطار رمضان بسبب “كورونا”

التاريخ: 02-أبريل-2020
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أفتى العالم الأزهري البارز، مفتي مصر السابق الشيخ علي جمعة، بجواز إفطار رمضان حال نصح الأطباء بذلك، للوقاية من وباء “كورونا” الذي يحتاج إلى شرب الماء باستمرار وفق نصائح طبية معتمدة.
وقال جمعة “إذا نصح الأطباء بالإفطار، فإن مخالفتهم حرام شرعاً”، وأضاف “من يخالف نصائح الأطباء مثله مثل المنتحر”.
وأكد جمعة في حديث متلفز بحسب صحيفة الصيحة أمس، أنه في حال كان الصيام سيلحق الأذى بالصحة، يصبح حراماً شرعاً ويعاقب عليه العبد بدلاً من الثواب.. لكنه عاد وأشار إلى أن الوقت لا يزال مبكراً للحديث عن الصيام، وتمنى أن يأتي رمضان ويكون الفيروس قد تلاشى للأبد. وحال استمر الوضع كما هو حتى شهر رمضان، فمن المرجح أن يتدخل الأزهر الشريف بفتوى رسمية بشأن الصيام من عدمه.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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