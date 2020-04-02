إقلاع أول رحلة جوية مباشرة من نيجيريا إلى إسرائيل عبر السودان

كشفت صحيفة “جورسلين بوست” عن تحليق أول رحلة جوية مباشرة من نيجيريا إلى إسرائيل عبر الأجواء السودانية يوم الأحد الماضي، تحمل على متنها (206) موظفين يعملون في الشركات الإسرائيلية بأبوجا في نيجيريا وعائلاتهم.

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وقالت الصحيفة بحسب صحيفة الصيحة، إن الرحلة الجوية التي سيرتها السفارة الإسرائيلية في نيجيريا تعتبر أول رحلة جوية مباشرة من نيجيريا إلى إسرائيل عبر الأجواء الإرشادية السودانية والمصرية عبر أقصر طريق جوي ممكن إلى إسرائيل، وأضافت أن الناقل (أير بيس) خطط رحلات جوية تجارية مباشرة من نيجيريا إلى إسرائيل في مارس من هذا العام غير أن وباء “كورونا” غير خطتهم.

ووفقاً للصحيفة، فإن الرحلة الجوية النيجيرية تعتبر آخر العمليات التي سيرت لإنقاذ آلاف الإسرائيليين في مختلف أقطار العالم بما في ذلك البيرو وكولومبيا وأوكرانيا وروسيا وغيرها بسبب تفشي “كورونا”، وأضافت أن الركاب استقلوا الطائرة من مطارين مختلفين أحدهما في لاغوس والآخر في أبوجا، حيث انضم إليهم أربعة إسرائيليين وصلوا بطائرة خاصة من أبيدجان رتبتها لهم السفارة الإسرائيلية في ساحل العاج.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)