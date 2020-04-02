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ماكينة تتسبب في تقطيع مواطن بالشمالية

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Samira Yousif 0 تبليغ

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التاريخ: 02-أبريل-2020

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ماكينة تتسبب في تقطيع مواطن بالشمالية

 

استقبلت مشرحة بشائر جثة لرجل في حوالي العقد الرابع من العمر وذلك على إثر استشهاده أثناء عمله بالولاية الشمالية حيث توجد ماكينة لتقطيع الحديد.

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ووفقاً لصحيفة الدار أن المواطن وأثناء عمله سقط في الماكينة مما أدى إلى دخوله داخل الماكينة مما أدى إلى قطع رأسه وأياديه  وبإخطار الشرطة حول إلى مشرحة بشائر من الولاية الشمالية والتحري مع صاحب الماكينة لمعرفة أسباب وملابسات الحادث.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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