ماكينة تتسبب في تقطيع مواطن بالشمالية

استقبلت مشرحة بشائر جثة لرجل في حوالي العقد الرابع من العمر وذلك على إثر استشهاده أثناء عمله بالولاية الشمالية حيث توجد ماكينة لتقطيع الحديد.

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ووفقاً لصحيفة الدار أن المواطن وأثناء عمله سقط في الماكينة مما أدى إلى دخوله داخل الماكينة مما أدى إلى قطع رأسه وأياديه وبإخطار الشرطة حول إلى مشرحة بشائر من الولاية الشمالية والتحري مع صاحب الماكينة لمعرفة أسباب وملابسات الحادث.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)