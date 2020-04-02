وفاة مواطن بطلق ناري بالخرطوم

التاريخ: 02-أبريل-2020 فى : حوادث 14 مشاهدة دونت الشرطة بلاغاً بوفاة أحد المواطنين بطلق ناري قرب البطن لتجرى محاولات لاسعافه إلا أن روحه فاضت لبارئها. Advertisements وبحسب صحيفة الدار قامت الشرطة بتدوين بلاغ بالحادثة وتحويل الجثمان إلى مشرحة بشائر قام على إثره الأطباء عقيل النور سوار الذهب وصابر مكي بتشريح الجثمان وتسليمه لذويه بعد اكتمال الاجراءات لمعرفة ملابسات الحادثة وكيفية إصابة المجني عليه بالطلق الناري في أحد الأحياء بولاية الخرطوم: الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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