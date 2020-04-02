قلة المعروض تقفز بالدولار  في السوق الموازي

التاريخ: 02-أبريل-2020
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قفزت أسعار الدولار بالسوق الموازي أمس إلى (140) جنيهاً للبيع و(138) جنيهاً للشراء، مقارنة بأسعاره أمس الأول لـ(134-135) جنيهاً للبيع والشراء.
وأشار معاملون بالسوق الموازي بحسب صحيفة السوداني أمس، إلى قلة المعروض من الدولار مقارنة بالطلب العالي عليه من قبل الموردين لتوفير السلع الرمضانية، ومن بعض الأفراد الذين يشترون بكميات غير طبيعية، مشيرين إلى ارتفاع مماثل في العملات الأخرى.
وأشار المتعاملون إلى تزود السوق بالعملات من المنظمات الأجنبية العاملة بالبلاد عبر انتداب موظفيها للتفاوض على البيع والشراء مع التجار، بجانب تحويلات المغتربين والتي بدأت في التراجع هذه الفترة ومن أفراد عاديين. وتوقع التجار المزيد من الارتفاع في الدولار حال استمرار الندرة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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