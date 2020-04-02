مقتل شاب جنوب الخرطوم والشرطة تضبط المتهم

تحقق شرطة حي النصر بمحلية جبل الأولياء في البلاغ المدون تحت المادة 51 من القانون الجنائي وذلك على خلفية مقتل شاب بآلة حادة بسكين في الشارع العام وذلك على اثر نقاش بين القتيل والمتهم.

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وعقب وقوع الحادث بحسب صحيفة الدار أبلغ أحد المواطنين الشرطة التي اتخذت كافة الاجراءات وبعد العمل الفني ارسلت الجثة للمشرحة كما تم القبض على المتهم لكشف ملابسات الجريمة.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)