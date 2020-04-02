أعلن منتج برنامج العاشرة صباحاً بقناة الخرطوم هيثم التهامي موافقة إدارة القناة على توقف البرنامج مؤقتاً تماشياً مع سياسات الدولة الصحية.. ودرءاً لاحتمالات الإصابة والعدوى بفيروس كورونا الذي يشغل بال كل العالم هذه الأيام.
ويأتي التوقف بحسب صحيفة آخر لحظة، حرصاً من إدارة قناة الخرطوم وأسرة البرنامج على سلامة وصحة ضيوف البرنامج والعاملين على إنتاجه و إعداده.. سائلين الله العلي القدير لبلادنا وأهلها تمام العافية وموفور الصحة.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر (كورونا) توقف برنامج (العاشرة صباحاً) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.