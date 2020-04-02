(كورونا) توقف برنامج (العاشرة صباحاً)

أعلن منتج برنامج العاشرة صباحاً بقناة الخرطوم هيثم التهامي موافقة إدارة القناة على توقف البرنامج مؤقتاً تماشياً مع سياسات الدولة الصحية.. ودرءاً لاحتمالات الإصابة والعدوى بفيروس كورونا الذي يشغل بال كل العالم هذه الأيام.

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ويأتي التوقف بحسب صحيفة آخر لحظة، حرصاً من إدارة قناة الخرطوم وأسرة البرنامج على سلامة وصحة ضيوف البرنامج والعاملين على إنتاجه و إعداده.. سائلين الله العلي القدير لبلادنا وأهلها تمام العافية وموفور الصحة.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)