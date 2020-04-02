توقعات بتوفير سلة رمضان للعاملين بالدولة

التاريخ: 02-أبريل-2020 فى : أخبار 13 مشاهدة توقع النقابي يعقوب التوم توفير سلة رمضان للعاملين بالدولة هذا الموسم عبر الصندوق التكافلي بتمويل أصغر من أحد البنوك. Advertisements وقال التوم بحسب صحيفة السوداني، إن ميزانيات المؤسسات الحكومية غير كافية لتوفير السلة للعاملين وتوقع تكوين نقابة تسيير خلال الفترة المقبلة لحل كافة القضايا العالقة للعاملين إلى حين انتخاب النقابة الأم البديلة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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