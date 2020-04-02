إبراهيم جابر: استقالتي من لجنة الطوارئ الصحية شائعة

التاريخ: 02-أبريل-2020 فى : أخبار 6 مشاهدة قطع عضو مجلس السيادة الفريق إبراهيم جابر، بعدم استقالته من اللجنة العليا للطوارئ الصحية، التي يرأسها البروفيسور صديق تاور. Advertisements وكانت مواقع التواصل الاجتماعي تداولت بحسب صحيفة آخر لحظة أمس أن الحديث عن استقالته غير صحيح ومجرد “شائعات”. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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