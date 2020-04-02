التاريخ: 02-أبريل-2020
56 مشاهدة
أفاد عدد من تجار السلع الاستهلاكية مصادر أمس، بارتفاع الأسعار وضعف المطروح من البضائع بالأسواق وتراجع القوى الشرائية.
وقال تاجر السلع ببحري محمد الجاك بحسب صحيفة السوداني أمس، أن هنالك زيادة في أسعار البصل حيث قفز الجوال لنحو (2) ألف جنيه بدلاً عن (1.500) جنيه وسعر الزيت الأبيض (2.800) جنيه لعبوة (36) لتراً، وأشار لضعف عرض سلع رمضان بالأسواق، فيما بلغ سعر دقيق زادنا (800) جنيه لعبوة (10) كيلو بكتات أما دقيق سيقا (750) جنيهاً أما كيلو العدس (150) جنيه، ووصف الحركة التجارية بالضعيفة لتأثر السوق بقرار حظر التجوال، وتوقع حدوث شح في السلع حال استمرار توقف حركة الاستيراد وأزمة الجاز والتي انعكست سلباً على ارتفاع تكلفة الترحيل من الولايات للعاصمة والعكس.
وأضاف تاجر سلع بالسوق العربي الخرطوم يس فضل أمس، أن هنالك زيادات كبيرة هذه الأيام بسبب الدولار، مبيناً أن سعر لبن كابو عبوة (2) كيلو وربع (1.194) جنيه بدلاً عن (1000) جنيه أما لبن الوادي (1.200) جنيه وتوقع حدوث زيادة في الألبان خلال الفترة المقبلة بسبب الوضع الراهن وإغلاق المعابر وستتأثر كافة السلع المستوردة بارتفاع في السعر وشح بالأسواق.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر ضعف كمية البضائع وزيادة في الأسعار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.