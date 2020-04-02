البدوي يكشف عن خطة لرفع راتب المعلّم لـ17 ألف

شهاب محمد - الخرطوم - اخبار الخليج 365:

كشف وزير المالية إبراهيم البدوري عن خطة لمضاعفة راتب المعلّم لـ”17″ ألف، على أنّ يكون الحد الأدنى”7″ آلاف جنيه ومدخل الخدمة”13″ ألف.

وقال إنّ الخطة تشمل نظام تأمين ضد البطالة لخريجي الجامعات بواقع”2″ ألف، إضافةً إلى تقديم دعم مباشر لنحو”80%” من الشعب السوداني.

وأكّد البدوي تقديم السعودية والإمارات لدعمٍ في وقتٍ سابق.

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وقال” الآن يراجعون الدفعيات ونتمنى عودتهما لتقديم الدفعيات”.

وكسف البدوي عن تسديد بعض أموال التعويضات للضحايا الأمريكان، وقال إنّ هناك حملة قوية لرفع اسم السودان من قائمة الإرهاب.

وأكّد البدوي في تصريحاتٍ لصحيفة المواكب الصادرة اليوم”الخميس” أنّ ارتفاع الدولار ناتج من الندرة ومنعنا من إجراءات سياسات نقدية فاعلة.

وأشار إلى أنّ الحل في التعويم، لأنّ الاقتصاد السوداني مريض والنظام البائد لم يضطلع بأيّ معالجاتٍ.