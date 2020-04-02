استقالات جماعية داخل اللجنة التسييرية لاتحاد المخابز وإضراب مفتوح

اخبار الخليج 365:

رسم أصحاب مخابز صورة حزينة، لواقع العمل بالقطاع، وكشفوا عن”نقص حاد” في حصص الدقيق، ونبّهوا إلى خطورة تطاول الصفوف وتجمّعات المواطنين أمام المخابز في ظلّ تفشي جائحة”كورونا”.

وأعلن رئيس اللجنة التسييرية لاتحاد المخابز عبد الرؤوف طالب الله، عن دخول جميع مخابز الولاية في إضراب مفتوح عن العمل.

وأشار إلى أنّ جميع مطالبهم لم تجد الاستجابة من الجهات المعنية.

وقال عبد الرؤوف في تصريحاتٍ لصحيفة التيّار الصادرة اليوم”الخميس”، إنّ هذه الخطوة جاءت بعد مخاطبة وزارة الصناعة عدّة مرات وعكس لها جميع مشاكل القطاع.

وتابع” لكنّنا لم نجد استجابة الأمر الذي دفعنا إلى اللجوء للإضراب”.

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وذكر أنّ الخطوة تأتي في المقام الأوّل حفاظًا على سلامة وأرواح العاملين والمواطنين، لجهة تطاول صفوف الخبز وتكّدس المواطنين أمام المخابز طوال ساعات اليوم.

وأضاف أنّ أصحاب المخابز تكبّدوا كميات هائلة من الخسائر.

ولفت إلى وجوج نقصٍ حاد بحصص الدقيق.

وكشف عبد الرؤوف عن استقالاتٍ جماعية لجميع أعضاء اللجنة التسييرية.