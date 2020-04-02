هاشم أبوبكر الجعلي: انقسام في أوساط المتهمين بانقلاب الإنقاذ

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشف المحامي بهيئة الدفاع عن المخلوع البشير، هاشم أبوبكر الجعلي، عن انقسام وسط المتهمين بتدبير انقلاب 30 يونيو عام 1989م، بشأن الدفع باستئناف، طعنًا في قرار النيابة الذي اتّهمهم بتقويض النظام الدستوري.

وأكّد الجعلي في تصريحاتٍ لصحيفة حكايات الصادرة اليوم”الخميس”، أنّ مشاورات جارية داخل هيئة الدفاع بشأن القرار حول الدفاع باستئناف حول قرار النيابة.

ونوّه إلى أنّ هنالك تباينًا في الآراء وسط المتهمين.

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وقال” يرى البعض ضرورة الدفع بالاستئناف، فيما يرفض آخرين التقدّم بأيّة طعون في قرار لجنة التحري التي شكّلها النائب العام”.

وتحفظّ الجعلي عن كشف الأسماء الرافضة لاستئناف القرار، وبدأ أكثر تحفظًا حول قرار الرئيس المخلوع البشير بذات الشأن.

وأكّد هاشم أبوبكر الجعلي على أنّ هيئة الدفاع عن المتهمين في البلاغ، لا تعترف في الوقت الراهن بأيّة قراراتٍ تصدر من اللجنة التي شكّلها النائب العام، بجانب عدم اعترافهم بالوضع القانوني للنائب العام تاج السر الحبر.

وكشف عن تشكيل”5″ مجموعاتٍ للدفاع بقيادة وزير العدل الأسبق عبد الباسط سبدرات على أنّ تعمل جميع المجموعات تحت قيادة هيئة موحّدة تمثّل جميع المتهمين أمام المحكمة.