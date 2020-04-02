شهاب محمد - الخرطوم - اخبار الخليج 365: المواكب “112” حالة اشتباه بـ”كورونا” وحظر كلي بحلول”6″ أبريل

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كانت هذه تفاصيل خبر عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم الخميس 2 أبريل... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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