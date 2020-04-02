تجمع سائقى اللواري والبصات السفرية يتّهم لجنة التفكيك بتعطيل عمله

شهاب محمد - الخرطوم - اخبار الخليج 365:
اتهم رئيس تجمع سائقي اللواري والبصات السفرية السر حسن اللجنة المركزية التابعة للجنة تفكيك الانقاذ بتعطيل تشكيل اللجنة التسيرية.
وكشف عن وجود تلاعب من قبل غرفة النقل لإدخال مجموعتهم بالنقابة.
ونوه إلى وجود صراع سياسي وقال في تصريحاتٍ لصحيفة الجريدة الصادرة اليوم”الخميس””نحن الضحية وليس لدينا علم بتكوين لجنة تسيرية على الرغم من أننا لا نرفضها”.
وأردف”طالبنا اللجنة المركزية بإجازة قانون النقابة ولكن هنالك تماطل مما دفعنا للدخول في إضراب”..
وذكر بأن اللجنة المركزية ومجلس السيادة رفضا تسليمهم اللجنة التسييرية بحجة عدم اجازة القانون واصفا ذلك بالمماطلة وطالب المجلس السيادى واللجنة المركزية بضرورة تكوين اللجنة التسييرية.
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