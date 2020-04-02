النصري يرثي طفلة القرير (أريج)

عبر الفنان محمد النصري، عن حزنه الشديد لحادثة اغتصاب ومقتل طفلة القرير “أريج”، وكتب النصري على صفحته بموقع فيس بوك:”الى أريج.. عصفورة الجنة.. بينما يسكننا الوجع الشديد ونحتضن مأساتنا”. Advertisements الحمد لله ان جناته الفسيحة ستحتضنك وستسكنينها وذلك هو العزاء.. الله يصبر والديك ويصبرنا نحن اهلك. وقال النصري بحسب صحيفة آخر لحظة ان اريج بكاها الرجال كما بكتها الامهات والاخوات والبنوت، وختم منشوره بتقديم تعازيه الحارة لكل اهل القرير واهل البلد. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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