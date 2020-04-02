ثلاجة تقود للقبض على لص

التاريخ: 02-أبريل-2020
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تمكنت شرطة قسم الخرطوم جنوب، من القبض على متهمين سطوا منزل جارهم وقاموا بسرقة اثاثات المنزل مستخدمين في ذلك عربة دفار قام المتهم الاول باحضارها ونقل على متنها كل متعلقات المنزل في غياب صاحبه، حيث ان صاحب ذلك المنزل المسروق كان قد اختلف مع زوجته وقام بتطليقها وغادرت الى منزل اسرتها، كما ان زوجها تغيب عن المنزل عدة اسابيع، وعندما عاد وجد كافة اثاثات المنزل قد اختفت، وقام بفتح بلاغ عن تعرض منزله لعملية سرقة.
وقادت تحريات المباحث بحسب صحيفة آخر لحظة للقبض على المتهم الاول والذي كان قد عرض ثلاجة مسروقة من منزل الشاكي للبيع، وعن طريق الثلاجة ارشد المتهم الاول عن المتهم الثاني والذي نفذ عملية السرة، وتم القبض على بقية المتهمين.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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