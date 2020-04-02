بلاغات للجهات المختصة بعد اعتزام أسر إحياء مناسبات زواج

عمل أفراد لجان المقاومة بأحياء الفتيحاب بأم درمان على التبليغ الفوري لجهات الإختصاص عقب اعتزام بعض الأسر لإحياء مناسبات الزواج داخل الحي ونصب خيامهم، رغم التحذيرات من قبل جهات الإختصاص التي استجابت للبلاغات بحسب صحيفة السوداني، وعملت على اقتياد تلك الأسر لجهة المحاسبة مع منع إحياء المناسبة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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