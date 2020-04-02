مع اعتذار بلوبلو وهاجر وإنصاف.. برنامج (أمنا حواء) بمشاركة فهيمة وشادن

أوضح الممثل إمام حسن إمام مخرج البرنامج الرمضاني (أمنا حواء) ان البرنامج سيبث هذا الموسم على قناة الخرطوم بدلاً من قناة أنغام، بمشاركة الفنانة شادن وفهيمة ووجدان بحري مع اعتذار وغياب الفنانات الأساسيات من بينهن الفنانة حنان بلوبلو التي اعتذرت عن المشاركة في البرنامج هذا العام نسبة لظروف أسرية.

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وبحسب صحيفة السوداني، اعتذرت ايضاً الفنانة هاجر كباشي التي عادت للبلاد خلال الفترة الماضية، بجانب غياب الفنانة حرم النور عن التسجيل بسبب ظروف مرضية وكذلك الفنانة انصاف مدني التي أكدت التحاقها بالتسجيل فيما بعد، بجانب غياب الفنانة ميادة قمر الدين ،مبيناً ان موضوع حلقات البرنامج هذا الموسم سيكون عن أمهات الشهداء والكنداكات والثورة البرنامج من تقديم المذيعة يسرا.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)