المهدي يطرح مبادرة شعبية وإقامة صندوق قومي لدعم جهود مواجهة (كورونا)

التاريخ: 02-أبريل-2020
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دعا رئيس حزب الأمة القومي، إمام الأنصار الصادق المهدي، إلى طرح مبادرة شعبية تعمل على توعية المجتمع بأهمية تولي دوره في دعم المجهودات الرسمية لمواجهة جائحة فيروس “كورونا”- (كوفيد- 19).
وطبقاً للدعوة التي وجهها الإمام إلى مجموعة محدودة، وتقام اليوم الخميس بحديقة منزله بالملازمين، فإن المبادرة تدعو للعمل على توعية المجتمع بالتزام الموجهات التي تتطلب تغييراً عميقاً في سلوك الأفراد والمجتمعات، والدعم للأسر الفقيرة التي تكسب قوت اليوم باليوم لإنجاح حالة الطوارئ الصحية وحظر التجوال.
كما تدعو لمنع التكسب في المصيبة بشح السلع أو رفع الأسعار، والتصدي لكل الظواهر السالبة، ولإقامة صندوق قومي لدعم المجهودات القائمة، وحشد التعاون الإقليمي والدولي.
ونوه الإمام بحسب صحيفة الجريدة، إلى أن الدعوة مقتصرة على تمثيل محدود لقيادات سياسية ومجتمعية ودينية وفنية ورياضية وشبابية ورأسمالية وطنية، وفي فترة زمنية محدودة من الساعة 12 الى الساعة 2 ظهرًا بفسحة منزل الامام بالملازمين، مع مراعاة التوجيهات الصحية من حيث حفظ مسافات بين الأشخاص، ارتداء الكمامات والقفازات ومنع المصافحة.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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