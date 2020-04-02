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الموسيقار محمد الأمين يبعث برسالة للشعب السوداني من لندن

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الموسيقار محمد الأمين يبعث برسالة للشعب السوداني من لندن

بعث الفنان الموسيقار محمد الأمين برسالة للشعب السوداني من مقر إقامته بلندن طالباً من خلالها الشعب السوداني أخذ الحيطة والحذر للوقاية من الكورونا الذي تفشى في العالم وبدأ انتشاره في السودان.

 

وبحسب صحيفة السوداني، أكد محمد الأمين، من خلال الفيديو الذي قام بتسجيله على ضرورة البقاء في المنزل للوقاية من الفيروس وان ينتبهوا لصحتهم حتى انجلاء الوباء، فيما ترحم على أرواح السودانيين الذين ماتوا بسبب المرض داخل وخارج السودان، موضحا بأنه متواجد حالياً خارج البلاد بالعاصمة البريطانية لندن ومنعته الظروف التي يمر بها العالم بسبب المرض من التواجد في السودان.

 

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واختتم الموسيقار رسالته (نحن في هذه المرحلة نحتاج أن يكون الجميع متواجدين في منازلهم حتى لا ينتشر المرض ونخرج من هذه التجربة بسلام للاستفادة منها وأدعو المولى عز وجل أن يمن علينا بالشفاء العاجل وكل شعوب العالم).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

 

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