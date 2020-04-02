الإعلان عن حالة اشتباه بـ(كورونا) في جنوب كردفان

كشف مدير عام وزارة الصحة والتنمية الإجتماعية بولاية جنوب كردفان د. سيف الدين الحسن، عن وجود حالة اشتباه للإصابة بوباء “كورونا” لأحد منسوبي الأجهزة العسكرية، تنقلت بين بورتسودان وود مدني وصولاً لكادقلي.

وقال الحسن في تصريح منشور على صفحة وزارة الصحة الاتحادية بـ(فيسبوك) أمس إنه ظهرت الأعراض على الحالة حسب نظام الدرجات، ويعتبر حالة اشتباه.

وأضاف بأنه وحسب البروتوكول الصحي كل مريض لديه حمى، ألم بالحلق، ضيق في الجهاز التنفسي، واعياء يصنف في حالة اشتباه، والتاكد من الحالة حقيقية أم لا، ونوه إلى أخذ عينة من المريض عبر تيم التدخل السريع وترسل للمعمل المركزي “استاك” بالخرطوم يوم غدٍ للتأكد، وأوضح أنه تم ادخال المريض المنعزلة.

وعبر الحسن عن قلقه لوجود إشكال في العزل الأيام الماضية لجهة رفض المواطنين وتهديدهم لكوادر وزارة الصحة في الأماكن التي تم اختيارها للعزل، وأكد حل المشكلة عبر الوالي الذي خصص مكانا آخر ووجه باستلامه. وقال إنه تم استلام معدات المنعزلة، العناية المكثفة، جهاز التنفس الصناعي، الأجهزة الرقمية للموجات الصوتية، والجهاز المحمول للأشعة، وسيبدأ تركيبها لتكون المنعزلة الرئيسية بكادقلي لاستقبال حالات الاشتباه، كما تجري الترتيبات لمنطقة للحجر الصحي، وتتبع المخالطين عبر البلاغات والأتيام حسب الاتفاق مع المستشفى العسكري وقيادة الفرقة (14) مشاة.

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وكشف الجعلي عن رفع وتيرة الترتيبات حسب فهم الوبائيات، ورفع درجة الحساسية والترقب والترصد، وشدد على تنفيذ القرارات والموجهات والاشتراطات الصحية.

وفي السياق، قال الوالي المكلف اللواء ركن رشاد عبد الحميد إسماعيل، إنه تم تكوين اللجنة العليا، اللجنة الفنية، ولجنة للطوارئ وضعت التجهيزات والتحضيرات لمجابهة “كورونا”.

وأضاف في تصريح بأمانة الحكومة بحسب صحيفة الجريدة، امس، بأنهم أخذوا الحيطة والحذر والمراقبة والتقصي بالمحليات ووضع التحوطات الفنية، وطالب إنسان الولاية بإتباع التوعية والارشادات التي تساعد للحد من انتشار المرض.

واكد أن الولاية تبذل الجهود في مكافحة المرض عبر اتباع الإجراءات التي تصدر من وزارة الصحة الاتحادية، وكشف عن وصول المعدات اللازمة التي طلبتها الولاية من الصحة الاتحادية، وقال: “نعمل في التوعية عبر الأجهزة الاعلامية والقوات والأجهزة الأمنية لتنفيذ القرارات والإجراءات.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)