شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : واصل اللاعبان، شرف الدين شيبوب نجم سيمبا التنزاني، ومحمد عبد الرحمن لاعب الخرطوم الوطني تدريباتهما الخاصة للحفاظ على جاهزيتهما في المرحلة المقبلة.وأدّى اللاعبان تدريبات على رمال توتي صباح أمس”الثلاثاء”ويعمل النجمان على المحافظة على اللياقة البدنية بعد توقف الأنشطة الرياضية في عددٍ من البلدان بسبب فيروس كورونا المستجدّ.

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كانت هذه تفاصيل خبر شيبوب والليبي يواصلان تمارينهما بتوتي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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