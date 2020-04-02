خطة لتوزيع سلعتي الدقيق والوقود بولاية القضارف

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

وجه والي ولاية القضارف اللواء الركن نصر الدين عبد القيوم أحمد بوضع خطة جديدة لتوزيع سلعتي الدقيق والوقود بعدالة على المحليات مع تطبيق الضوابط والمعايير التي تكفل استفادة المواطن من السلعتين.

وأكد مواصلة المساعي لزيادة الحصص والكميات الواردة للوﻻية لمقابلة احتياجات القطاعات المختلفة.

جاء ذلك خلال اﻻجتماع الذي عقده الاربعاء مع آلية توزيع الدقيق والوقود على مستوى الوﻻية وبلدية القضارف بحضور ممثلي أصحاب المخابز وقوى إعلان الحرية والتغيير حيث بحث الاجتماع انسياب الدقيق والوقود في الوضع الراهن.

وتوصل اﻻجتماع لعدة مخرجات شملت استلام وتوزيع حصص الدقيق والوقود والبرنامج اليومي لتشغيل المخابز ومحطات الوقود والرقابة الرسمية والشعبية لسلعتي الدقيق والوقود بالقضارف ومحلياتها وتوزيعها بالصورة المثلى.